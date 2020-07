Approvato il calendario 2020 del Tricolore Salita: 16-18 ottobre la 62^ Monte Erice

La Giunta Sportiva ACI ha dato il via libera alla rimodulazione del Campionato Italiano Velocità Montagna. Saranno 9 gare, tutte valide per il TIVM, si inizia da Trento il 26 luglio per finire il 15 novembre in Calabria a Luzzi. Arriva anche il TTCM la nuova serie di zona

Approvato il nuovo calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. Le date sono state avallate dalla Giunta Sportiva ACI nella seduta odierna, 1 luglio 2020.

Il nuovo e rimodulato calendario della amata specialità della competizioni in salita è un ulteriore tassello della pronta risposta alla ripresa delle gare, permesso dal meticoloso e costante lavoro della Federazione, di concerto con gli organi di governo nazionale preposti, iniziato sin dallo stop forzato per il diffondersi dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Sono 9 le gare che compongono il CIVM 2020, tutte con validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, suddiviso nelle zone nord e …









