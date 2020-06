“Un centrosinitra senza paura, con Di Girolamo e contro le liste di Grillo e Papania”

Gentile direttore,

ai suoi lettori non è certo sfuggita la discesa in campo dell’ex senatore Nino Papania, in vista della campagna per eleggere il sindaco eil nuovo consiglio comunale della nostra città.Nella sue interviste e in particolare in quella del 29 giugno ci ha spiegato cos’è la politica, come la si fa e come ci si sta. E’ un mestiere che non è da tutti, ammette candidamente:bisogna seguirla, studiarla, leggerla tra le righe. Ha voluto subito precisare però, “con estrema onestà”, che lui non intende interferire in alcun modo sull’imminente campagna elettorale di Marsala. Si limita soltanto a presentare il suo Movimento Via, in appoggio al candidato sindaco Massimo Grillo con appena tre liste. A Grillo, ha aggiunto, non manca il “supporto di alto livello”rappresentato da Paolo Ruggieri, Eleonora Lo Curto, Stefano Pellegrino, …









