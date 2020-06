Uccide un gatto e lo cucina in strada: video choc

Uccide un gatto e lo cucina in strada: è accaduto questa mattina vicino alla stazione di Campiglia (Livorno). Sul posto, in seguito a numerose segnalazioni di cittadini, sono intervenuti i carabinieri che hanno poi identificato il responsabile dell’uccisione del gatto, un 21enne straniero, che sarà denunciato per uccisione di animali

. Il giovane è stato poi accompagnato in caserma in attesa che venga chiarita la sua posizione sul territorio nazionale. Quanto accaduto è stato filmato e postato su Facebook. Il video, in cui si vede anche una donna che si indigna per quanto sta accadendo, è stato poi ripreso dalla candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi.

Il giovane straniero è stato poi denunciato. Dai controlli dei carabinieri di Piombino è anche emerso che il 21enne, originario della Costa d’Avorio, è in attesa dell’esito del ricorso che ha presentato al tribunale di Firenze dopo che …









