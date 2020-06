Sicilia, prodotti ortofrutticoli e articoli per la casa sequestrati a due ambulanti 

Prodotti ortofrutticoli per 785 kg sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Petralia Soprana ad un commerciante ambulante, mentre gli stessi militari, ad un altro commerciante di Villarosa, hanno sequestrato 145 articoli per la casa. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli anticovid.

Ai due ambulanti sono state elevate le contravvenzioni previste per la violazione della disciplina del commercio in aree pubbliche. Qui il comunicato delle Fiamme Gialle:

“Nei giorni scorsi i Finanzieri della Tenenza di Petralia Soprana nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti, connesso alla grave emergenza epidemiologica da COVID-19, in due distinti interventi hanno verbalizzato due venditori ambulanti per violazione alla disciplina sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale nr.18/1995).

In particolare, nel primo intervento effettuato nel comune di Petralia Soprana, i militari hanno fermato un commerciante palermitano di frutta …









