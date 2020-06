Sicilia, le spiagge siciliane le preferite dalle tartarughe Caretta caretta

Le spiagge siciliane si confermano perfette per la nidificazione delle tartarughe. Un nido di Caretta caretta, è stato ritrovato sulla spiaggia di Trappeto dalla giovane Viviana Satta nella notte tra il 25 e il 26 giugno scorso.

La ragazza è poi riuscita a mettersi in contatto con il network tartarughe marine del WWF Sicilia Nord Occidentale e sul posto è arrivato, Francesco Paolo Palazzo del progetto “Life Euroturtles”, autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, e una volta comunicato alla Guardia Costiera al Comune si è messo in sicurezza il nido, recintando la zona.











Leggi la notizia completa