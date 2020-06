Risse tra giovani a Castellammare. Denunciati sette ragazzi dai Carabinieri

Due risse in pochi giorni a Castellammare del Golfo hanno portato alla denuncia di sette ragazzi.

La prima rissa, dello scorso 3 giugno, quando in un terreno tre ragazzi hanno preso a calci e pugni un altro coetaneo, aggressione scattata per un apprezzamento ad una ragazza. Il 14 giugno invece, sempre per futili motivi, sono stati coinvolti diversi giovani in una rissa che ha portato al ferimento di un ragazzo. I Carabinieri, una volta raccolti tutti gli elementi e le testimonianze, hanno denunciato sette ragazzi.

Ecco i dettagli nella nota.

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria sette giovani, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di lesioni personali e rissa.

