Primapagina Castelvetrano cerca nuovi collaboratori

Ti piacerebbe raccontare la tua città? Vorresti dire la tua su quello che accade e proprio non ti va giù, sia sulla politica che sulle azioni quotidiane dei tuoi concittadini? Se ti piace scrivere questo post è quello che fa per te. Nell’ottica di far crescere ulteriormente il nostro giornale, la redazione di PrimapaginaCastelvetrano cerca nuovi collaboratori che possano contribuire a regalare nuovi punti di vista a chi da quasi tre anni ci segue concrescente interesse, ed i numeri dimostrano proprio questo. Sei hai da 16 a 99 anni e sei animato da tanta voglia di fare cerchiamo proprio te. Mandaci la tua candidatura a redazione@primapaginacastelvetrano.it e leggerai presto il tuo nome sul nostro prestigioso gruppo









