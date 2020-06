“Non ti fermare” nuovo cd di Francesca Impallari

“Non ti fermare” è il titolo del nuovo disco realizzato dall’ artista castelvetranese Francesca Impallari, in uscita il 1 luglio. Il cd è stato prodotto dall’associazione “Music Art Culture” di Castelvetrano e contiene 12 inediti del genere pop scritti sia in lingua italiana che in lingua inglese, composti dalla cantautrice insieme con la figlia Martina Pagliarello, e il musicista-compositore Gaspare Federico, che ne ha curato gli arrangiamenti.

I temi dei brani sono frutto del vissuto dalla cantautrice e delle storie altrui che ha deciso di trasmettere attraverso la musica: un viaggio tra ricordi, realtà e valori come quelli del coraggio, dell’amore e della speranza. Lo stesso titolo “Non ti fermare” è dedicato all’amica Serena Sciuto che ha lasciato un segno indelebile nella vita della cantautrice attraverso i suoi …









Leggi la notizia completa