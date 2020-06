Mazara, successo per la prima visita online al Museo degli Scacchi

Si è conclusa con successo la visita virtuale al Museo degli Scacchi di Mazara dei partecipanti al 1° Centro Estivo Scacchi on-line svoltosi dal 15 al 28 Giugno. L’iniziativa, prima in assoluto in Italia è stata organizzata e promossa dal Centro Sportivo Italiano Comitato di Roma e dal Club Frascati Scacchi. L’idea, nata dai vulcanici istruttori Carla Mircoli e Lucio Ragonese del Club di Frascati, ha raccolto l’adesione di 24 ragazzi residenti nel territorio nazionale.

Come da calendario la manifestazione ha preso il via con il patrocinio del Comune di Frascati e della Diocesi di Mazara del Vallo trovando i ragazzi, come in un vero centro estivo pronti a sviluppare quelle peculiarità del gioco educativo e socializzante che accomuna gli scacchi.

Dodici gli appuntamenti di due ore che con la collaborazione degli istruttori Marco Corvi, Carlo Alberto Cavazzoni e Sebastiano Paulesu hanno permesso di svolgere …









Leggi la notizia completa