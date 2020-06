Mazara. Online il portale turistico www.mazaravalley.info

“Oggi mettiamo a segno un passo fondamentale nel cammino di costruzione di una città turistica. D’ora in poi i viaggiatori potranno trovare sul web la Città di Mazara del Vallo con una identità precisa, un’offerta di servizi e tante proposte interessanti”.

Lo afferma l’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato, annunciando che da oggi è online il sito www.mazaravalley.info

“Il portale turistico della città – sottolinea l’assessore Abbagnato – è pensato e progettato per attrarre l’utente e aiutarlo nella costruzione del suo pacchetto di viaggio. Il portale non serve solo per informarlo con un semplice elenco di monumenti e di indirizzi. Chi navigherà nel sito avrà la possibilità di confezionare il proprio pacchetto di viaggio in totale autonomia oppure potrà scegliere tra le proposte-pacchetto …









