Mafia, Sicilia: 11 arresti, affari con le forniture di carne e con l’Oktoberfest

La mafia faceva affari con le forniture di carne, ma aveva esteso i suoi tentacoli anche sull’Oktoberfest di Finale di Pollina. Un giro di interessi e soprattutto di estorsioni che avevano esteso il raggio di azione del mandamento di San Mauro Castelverde.

Ma un blitz condotto carabinieri del Comando provinciale di Palermo, oggi ha assestato un duro colpo ai boss in provincia di Palermo, con undici arresti. L’accusa è associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, corruzione, atti persecutori, furto aggravato e danneggiamento.

Le indagini, seguite da un pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, hanno così messo in luce gli assetti e le dinamiche criminali del mandamento mafioso di San Mauro Castelverde, che, dopo l’operazione “Black Cat” dell’aprile 2015, si era riorganizzato, imponendo il proprio potere con minacce e intimidazioni. In questo quadro si inseriscono le numerosissime estorsioni ai danni dei …









Leggi la notizia completa