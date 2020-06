Le polemiche per lo scempio della passerella ad Erice 

Se qualcuno voleva far dimenticare le polemiche per l’inquinamento del voto alle elezioni amministrative, c’è riuscito. Ad Erice da ieri non si parla d’altro che delle passerelle oscene collocate nel borgo medievale, sfregiando l’antico basolato.

Si tratta della realizzazione di un sistema denominato LOGES, acronimo che sta per Linea Orientamento Guida e Sicurezza, sistema che prevede l’installazione di percorsi sensoriali che agevolano la riconoscibilità di determinati luoghi agli ipovedenti.



L’Amministrazione Comunale di Erice è stata sommersa di critiche da ogni parte. Alla fine, è uscita con questo comunicato:

A seguito delle polemiche sorte per l’installazione del percorso per ipovedenti in piazza Carmine, si precisa quanto segue.

Il progetto “Lavori di recupero e miglioramento urbano in Erice Capoluogo” è stato approvato a fine 2015, corredato di tutti i nullaosta necessari. Oltre al percorso per ipovedenti, esso prevedeva:

La pavimentazione della via …









