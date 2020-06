Lavori sulla A29. Da domani chiusa la rampa di connessione in direzione Mazara

Da domani 1° luglio sarà chiusa per consentire dei lavori di riparazione la rampa di connessione dell’autostrada A29 Palermo – Mazara e la A29dir Alcamo – Trapani che viene utilizzata dagli automobilisti provenienti da Trapani che si dirigono verso Mazara.

I lavori interesseranno la riparazione dei giunti che si trovano sui viadotti. Le auto provenienti da Trapani e diretti Mazara, dovranno immettersi sulla A29 in direzione Palermo per poi uscire allo svincolo Alcamo Ovest sarà possibile invertire la marcia in direzione Mazara.

Ultimati gli interventi sui viadotti “Canalotti I”, “Canalotti II” e “Canalotti III” in direzione Alcamo, in prossimità del km 24. Sono stati ultimati anche gli interventi sul viadotto “Della Signora”, in entrambe le direzioni, e “Zena Binuara” in direzione Trapani.











