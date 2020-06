La Fondazione Falcone indice un bando per 15 borse di studio

15 borse di studio da 6.500 euro ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino saranno finanziate dall’ARS e finalizzate a incentivare lavori di ricerca nel campo della criminalità organizzata. Il concorso è stato indetto dalla Fondazione Falcone.

Possono partecipare i giovani laureati in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti (110/110) in una università pubblica o privata con sede in Sicilia. I concorrenti non devono aver superato i 30 anni.

Sul sito della Fondazione Falcone www.fondazionefalcone.it, tutte le informazioni per partecipare. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro venerdì 30 ottobre 2020.









