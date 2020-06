Il Trapani Calcio spreca un’occasione d’oro a Cosenza. Contro il Livorno gara decisiva

Servivano i tre punti ma due sono stati lasciati per strada. Sfuma proprio sul finale la vittoria in quel di Cosenza, squadra in ottima salute un pò come i granata di Castori che non riescono a gestire il doppio vantaggio e si fanno recuperare due gol. Un Trapani che lascia spesso il pallone agli avversari come dimostra anche il possesso palla ma che diversamente dal girone d’andata crea azioni pericolose più frequentemente ed appare decisamente volenteroso. La strada per raggiungere almeno i play-out rimane certamente in salita e venerdì 3 luglio potrebbe essere uno snodo decisivo per le sorti del campionato: al provinciale, il Trapani ospiterà il Livorno mentre a Cosenza andrà in scena un altro scontro delicatissimo tra i calabresi e l’Ascoli.

Venendo alla gara di ieri sera, ancora una volta si registra un arbitraggio discutibile con decisioni apparse esageratamente penalizzanti …









