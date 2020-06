Erice, rimossa la pedana della vergogna 

Lo hanno fatto di notte, probabilmente. Ad Erice è scomparsa la pedana dello scandalo, che ieri ha fatto arrabbiare i cittadini e tecnici (ne parliamo qui). In giornata è attesto l’arrivo dell’assessore Samonà, anche lui inorridito dalle immagini che hanno fatto il giro dei social. Certo, è clamoroso che si sia fatta questa rimozione “notturna”. Va anche detto che non è chiara la posizione della Soprintendenza sulla vicenda. Secondo quanto riportano i tecnici comunali, la Soprintendenza aveva detto di si, a patto che fosse utilizzata la “pietra locale”. Poi, però, ieri sera, sempre dalla Soprintendenza è arrivato uno stop ai lavori.

“La passerella per ipovedenti è stata rimossa da Piazza Carmine…in attesa del controllo della soprintendenza e dell’assessore Regionale ai beni culturali…uno scempio a cui siamo stati costretti ad assistere e che la nostra amata Erice ha dovuto subire…l’ennesima sconfitta di questa amministrazione …









