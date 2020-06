Coronavirus, contagi in netto calo. Dalla Cina un possibile nuovo virus pandemico

In netto calo i contagi in Italia e anche il dato delle vittime segna una cifra al minimo da quando è scoppiata la pandemia. In Sicilia un solo caso nelle ultime 24 ore e nessuna vittima rispetto alla giornata di domenica.

I dati nazionali – Sono 126 i nuovi contagiati da Coronavirus, in flessione rispetto a domenica quando erano stati 174. Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. Le vittime invece fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di domenica, una sola delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.744, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore.

In Lombardia 1 deceduto, 78 positivi – Con 7.991 tamponi effettuati, sono 78 i nuovi positivi registrati in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 ‘debolmente positivi’), il totale sale dunque a 93.819. Sì è verificato …









