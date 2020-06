Castellammare, ritorna la sosta a pagamento in centro spiaggia Playa e Guidaloca

Fino al 30 settembre costo ticket 1 euro l’ora.

Da mercoledì 1 luglio è nuovamente attiva la sosta a pagamento nel centro storico di Castellammare del Golfo, alla spiaggia Playa e nel piazzale della spiaggia di Guidaloca.

Per parcheggiare negli stalli definiti con le linee blu occorre acquistare il ticket orario nei parcometri che si trovano lungo le vie interessate ed esporre il tagliando all’interno dell’auto in posizione visibile e leggibile. Sono esenti i residenti che possono richiedere alla polizia municipale l’autorizzazione alla sosta.

Fino al 30 settembre, per parcheggiare dalle ore 8 alle 24, in corso Garibaldi, via Marconi e via Roma, incluse domeniche e festivi, si dovrà acquistare il ticket che ha il costo di un euro l’ora (abbonamento giornaliero 5 euro, 30 euro per 15 giorni).

Stesse condizioni in via Marina Petrolo, piazza Santangelo e via Pisani dove per parcheggiare sulle strisce blu, fino …









Leggi la notizia completa