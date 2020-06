Campobello. Gli appuntamenti con gli uffici comunali si possono prenotare on line

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che, al fine di evitare lunghe attese e file davanti i front office degli uffici comunali di Campobello, l’Amministrazione ha attivato per l’utenza un servizio on line di prenotazione degli appuntamenti facilmente accessibile dall’home page del sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it.

In particolare, attualmente il sistema prevede la possibilità di prenotare gli appuntamenti con gli uffici dei Tributi e della Ragioneria, nell’attesa di estendere nei prossimi giorni questa possibilità a tutti gli altri uffici comunali. Per prenotare un appuntamento con gli uffici comunali, basta dunque semplicemente cliccare su “Servizi online – Prenota un appuntamento” e compilare l’apposito form, inserendo i propri dati personali e un indirizzo mail.









