Campobello. Fiamme e paura a Tre Fontane: un incendio mette a rischio diverse abitazioni

È stato un pomeriggio di terrore quello che hanno vissuto oggi i villeggianti della 145ma est nella frazione di Tre Fontane. Le fiamme che si sono sviluppate nelle campagne a nord della frazione, a causa delle folate di vento, hanno raggiunto alcune villette, mettendole a rischio. Le fiamme ben presto sono arrivate in un terreno di proprietà di G.I., dove all’interno era accatastata legna e c’era un magazzino che è andato distrutto.

Il fuoco in pochi secondi si è trasformato in un enorme focolaio con fiamme alte anche 15 metri. La colonna di fumo che si è sprigionata è stata visibile per l’intero pomeriggio e sino a sera dalla spiaggia della frazione estiva.

Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo che hanno lavorato per ore prima di riuscire a spegnere le fiamme …









Leggi la notizia completa