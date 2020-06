Calcio, Serie B: pareggio amaro per il Trapani a Cosenza 

Pareggio amaro per il Trapani a Cosenza, un 2 a 2 pieno di rammarico.

Sono infatti i granata a passare con un rigore insaccato da Taugourdeau, poi Carnesecchi annulla un penalty di Bruccini e Dalmonte trova il raddoppio granata. Prima dell’intervallo Baez accorcia le distanze. Nella ripresa tante occasioni per i calabresi, con i siciliani che restano anche in 10 per il severo doppio giallo a Pagliarulo, ma il 2-2 arriva al penultimo minuto di recupero con Asencio che sfrutta un erroraccio della difesa granata.

La vittoria accarezzata fino alla fine e sfumata in pieno recupero è difficile da digerire per il Trapani, autore di una prova di carattere in quel di Cosenza. Nella conferenza post partita il tecnico granata Fabrizio Castori ha voluto analizzare i diversi aspetti della gara del Marulla, come riporta Trapanigranata.it: “Penso che gli errori siano stati determinanti, soprattutto per la fatica che si è …









