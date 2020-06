Vietato il trolley in aereo per contrastare Covid

Anche il bagaglio a mano in aereo vittima del coronavirus. Da oggi le compagnie aeree come Alitalia, Ryanair, Easyjet e tutte le altre devono vietare l’utilizzo delle cappelliere per il trolley, che così va imbarcato in stiva, dopo la decisione del Ministero della Salute trasmessa dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ai diversi vettori. Sui voli da e per l’Italia e all’interno del nostro Paese, infatti, “è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato, secondo i limiti fissati dalle singole compagnie”, specifica l’Enac, ribadendo che “per ragioni sanitarie” non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere.

“Si tratta – sottolinea l’ente – di norme sanitarie, non aeronautiche, che hanno lo scopo di evitare …









