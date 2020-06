Vi ricordate i navigator? Prendono 27.000 euro l’anno per non fare nulla … 

Un posto di lavoro alla fine lo hanno trovato: il loro.

Ve li ricordate i navigator? Assunti per volontà del Movimento 5 Stelle, dovevano assistere i percettori di reddito di cittadinanza (la misura-bandiera dei grillini) nella ricerca di un impiego. Ebbene, a un anno da quando sono stati assunti, i 2.980 navigator sono spariti. Si sa solo che prendono lo stipendio anche se – causa emergenza coronavirus – le loro mansioni sono venute meno in questi mesi. Peraltro nessuno controlla che stanno facendo.

Come riporta Repubblica, non è chiaro se i navigator effettivamente abbiano trovato qualche impiego ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Alcuni di loro però hanno trovato di meglio (una decina) rispetto al loro contratto co.co.co. in scadenza il 30 aprile 2021. A fare due conti, per lo Stato i navigator sono una spesa di circa 500 milioni. Infatti guadagnano 27.339 euro lordi annui più 300 euro lordi …









