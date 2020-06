Tre Fontane. Rinnovo automatico pass per accesso e sosta nella Ztl: Dal 1° luglio attive strisce blù

Residenti o dimoranti nelle Zone a Traffico Limitato saranno contattati per il ritiro dei nuovi tesserini. Necessario comunicare solamente eventuale cambio dell’auto

Il sindaco Giuseppe Castiglione comunica alla cittadinanza che, a differenza degli anni passati, quest’estate i pass per l’accesso e la sosta delle vetture dei residenti o dimoranti nelle ZTL di Tre Fontane saranno rinnovati automaticamente.

Istituita con provvedimento del 2017, come ogni anno, la Zona a Traffico Limitato è in vigore nella frazione di Tre Fontane dal 1° giugno al 30 settembre.

Coloro i quali già lo scorso anno avessero ritirato l’apposito tesserino, non avranno dunque la necessità di recarsi al Comune, ma saranno contattati nei prossimi giorni dal Comando di Polizia municipale per ritirare il nuovo pass.

É necessario comunicare alla polizia municipale solamente l'eventuale caso di cambio delle autovetture che dovranno essere autorizzate alla sosta,









