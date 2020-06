Trapani: il cane abbandonato da settimane nella villa di Viale Marche e il degrado nei quartieri

Sporcizia e degrado nei quartieri periferici di Trapani. In particolare nella zona compresa tra viale Umbria, viale Emilia Romagna, viale Puglia e via Mascagni. La denuncia è della consigliera comunale Anna Garuccio che inchioda alle proprie responsabilità gli assessori Romano e La Porta.

“Le strade – dice – versano in stato di abbandono. Lì fanno bella mostra erbacce. Mi rifiuto che la gente debba vivere in queste condizioni”. In preda all’incuria anche le ville di viale Umbria e viale Marche. “In un quartiere popolare – rileva Garuccio – è giusto acconsentire a chi non può permettersi tanti lussi, di passeggiare nei giardini pubblici dove far giocare i bambini”.

E domenica mattina all’animalista Enrico Rizzi è giunta la segnalazione della presenza di un pitbull all’interno della villa di viale Marche. “Il cane – dichiara Anna Garuccio & …









