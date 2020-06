Strage di Usitca, “Caro nonno, ucciso dalle bugie…”: la poesia del nipote di una vittima

Al nonno di cui porta il nome e che ha conosciuto dai racconti del padre, ha dedicato una poesia. Alberto Bosco, 9 anni, nipote di un altro Alberto Bosco – titolare di un’officina a Valderice (Trapani) che quella sera di 40 anni fa viaggiava sul DC9 dell’Itavia – ieri al termine della messa per le vittime di Ustica officiata a Trapani dal vescovo Pietro Maria Fragnelli, è salito all’altare. “Un segno di speranza che alle nuove generazioni sarà indicato un sentiero di giustizia, verità e trasparenza democratica”, ha detto il vescovo Fragnelli.

Con voce ferma il piccolo Alberto si è rivolto al nonno: “Quando sono nato / il tuo nome mi hanno dato. / E col tempo papà la tua storia mi ha raccontato. / Su quell’aereo quella sera ti sei trovato / e a casa non sei più tornato, / infatti in quella terribile notte molte cose sono andate storte. / Bugie, …









Leggi la notizia completa