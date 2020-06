Scrive Ivan Cappello, sulla campagna elettorale a Marsala e la crisi della vino

Egregio direttore,

Mi chiamo Ivan Cappello, sono un enologo e un componente di Città Futura.

Voglio condividere con lei e i suoi lettori, la mia grande amarezza nel vedere una discussione politica ipocrita e sterile, spinta molto probabilmente da interessi personali, piuttosto che per la comunità.

La Campagna elettorale è già iniziata, molti ripetono con insistenza che le priorità dei prossimi anni dovranno essere: il porto e l’aeroporto.

Ovviamente le infrastrutture, considerando la nostra posizione geografica svantaggiata, sono indispensabili per lo sviluppo della nostra economia e del turismo.

Ma non comprendo il motivo, perché i vecchi rappresentanti politici di questa città hanno molte difficoltà a parlare, invece, della profonda crisi del settore agricolo e vitivinicolo, attualmente principale economia di Marsala, che ha permesso la vera crescita della città negli ultimi 250 anni.

La politica deve avere il coraggio e l& …









