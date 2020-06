Resta sempre un caso di coronavirus in provincia di Trapani, a Marsala 

Resta sempre un solo caso di coronavirus in provincia di Trapani, a Marsala. Lo comunica l’Azienda Sanitaria Provinciale. Si tratta di una giovane asintomatica. Come molti asintomatici, giovani, in lei il virus non si è in pratica manifestato (solo il tampone obbligatorio ha portato alla scoperta) e si sta rivelando duro a scomparire, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta rivdendo i criteri per dichiararsi guariti. Non più il doppio tampone negativo, ma tre giorni senza febbre, dato che si pensache la contagiosità degli asintomatici sia nulla.

In Italia, dall’inizio della pandemia, almeno 240.310 hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 34.738 sono decedute. Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University, in tutto il mondo i casi sono più di 10 milioni, con oltre 502mila morti.









Leggi la notizia completa