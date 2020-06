I veicoli provenienti da Trapani e diretti verso Mazara del Vallo dovranno quindi immettersi in A29 in direzione Palermo e uscire allo svincolo di Alcamo Ovest, dove sarà possibile invertire la marcia in direzione Mazara.

L’articolo Proseguono interventi manutenzione giunti dilatazione A29, dal 1 luglio nuova tranche lavori sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa