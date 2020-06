[Operazione Beautiful flash] Furto di carburante all’interno della discarica di Bellolampo (Video)

In data odierna, su disposizione della locale Procura della Repubblica, la Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di 25 persone – 13 in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti ad obbligo di presentazione alla p.g. – ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio, furto aggravato e ricettazione.

L’attività investigativa, avviata nel gennaio 2018, ha permesso di delineare e smantellare l’operato di un gruppo di persone – 13 tra cui 10 dipendenti della R.A.P. e due gestori di distributori di carburante – costitATuito in una vera e propria associazione per delinquere, che ha commesso innumerevoli furti di ingenti quantità di carburante all’interno del sito …









