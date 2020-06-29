[OPERAZIONE BEAUTIFUL FLASH] FOTO E NOMI ARRESTATI

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER “ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI FURTI ED ALLA RICETTAZIONE”:
SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE
AURELIO CIRO, 1965;
CALÒ GIOVANNI, 1967;
COCUZZA GIUSEPPE, 1964;
CORONA MARCO, 1973;
DI MAGGIO ROSARIO, 1958;
LOPITALE FRANCESCO, 1960;
LULLO SALVATORE, 1982;
MANGANO FAUSTO, 1967;
MILAZZO ALESSANDRO, 1972;
SCARIANO BENEDETTO, 1956;
TUTTI NATI A PALERMO, IVI RESIDENTI;
INZERILLO FRANCESCO, 1991;
INZERILLO GASPARE, 1984,
NATI A PALERMO, RESIDENTI A FICARAZZI (PA);
SCHIRÒ PIERO GIORGIO, NATO AD ALTOFONTE (PA) 1971, IVI RESIDENTE.
ARRESTI DOMICILIARI PER “FURTO AGGRAVATO”:
AMMIRATA GIOVANNI, NATO A PALERMO 1961, IVI RESIDENTE.
ARRESTI DOMICILIARI PER “RICETTAZIONE”:
BOLOGNA ALBERTO, 1983;
D’ALEO VINCENZO, 1974;
DI CACCAMO CRISTOFORO, 1982;
MARTELLI FILIPPO, 1984;
RIGGIO PIETRO, 1979;
SPATOLA GIOVANNI, 1961;
TUTTI NATI A PALERMO, IVI RESIDENTI.
PUGLISI GIOVANNI, NATO A PALERMO 1997, RESIDENTE A TORRETTA (PA).
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