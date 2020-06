Mazara, la Cisl: “Il Segretario generale è in conflitto d’interesse”

“Chiediamo al sindaco un incontro finalizzato ad ogni utile iniziativa per eliminare le disdicevoli situazioni di conflitto di interessi in capo ad organi dell’Ente che finiscono col il perdere conseguentemente autorevolezza con grave danno all’immagine stessa dell’Ente e con il penalizzare situazioni lavorative di dipendenti che non hanno fortuna di rientrare nelle grazie del Segretario Generale”. Questa la richiesta della Cisl Palermo-Trapani inviata tramite una lettera firmata dal segretario aziendale, Giuseppe Gabriele, e del segretario generale aggiunto Marco Corrao.

La nota, invita dall’organizzazione sindacale e’ indirizzata al sindaco di Mazara del Vallo, al presidente del Consiglio Comunale, al dirigente del secondo settore, al segretario generale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Comune di Mazara del Vallo. Le motivazioni della richiesta di faccia a faccia col primo cittadino risiedono sull’operato della dirigente, nonchè segretario generale, Antonina Marascia.

Una lunga lettera nella quale viene …









Leggi la notizia completa