Mazara, gli assembramenti al Palazzo di Vetro e il Cup ancora chiuso

“Causa l’esiguità degli spazi interni – si legge nel comunicato inviato dall’Associazione italiana pazienti anti coagulati e dall’Associazione diabetici mazarese –noi pazienti siamo costretti ad aspettare il turno fuori, ammassati in trenta-quaranta unità (con o senza mascherina e senza poter rispettare il distanziamento sociale) dietro la porta d’ingresso, qualunque siano le condizioni atmosferiche: sole, vento, pioggia”.

Assembramenti al Palazzo di vetro – La denuncia, infatti, riguarda specificatamente i locali situati in Via Castelvetrano, a Mazara del Vallo, presso il cosiddetto ‘palazzo di vetro’, ove si trovano gli sportelli al pubblico del Distretto Sanitario n. 53. La nota è stata indirizzata, nei giorni scorsi, ai vertici dell’ASP di Trapani ed al responsabile del Distretto Sanitario, Ninfa Lampasona.

La problematica più grave per gli utenti abituali, che quotidianamente frequentano la struttura, è il funzionamento









