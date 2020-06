Mazara, Giorgio Randazzo: “Quanto sta accandendo è paradossale. I cittadini chiedono verità”

Giorgio Randazzo, consigliere comunale di Mazara, cosa sta accadendo nella sua città?

A Mazara sta accadendo qualcosa di paradossale e che dimostra come la politica, se tutto ciò venisse confermato, di essere debole e anche ipocrita, riguardo a quello che emerso sui giornali circa l’indagine condotta dalla procura di Marsala su un sistema corruttivo teso alla gestione degli appalti e degli affidi diretti che vede coinvolte imprese nonché la segretaria particolare del sindaco, nominata lo scorso giugno e precettrice di oltre 70mila euro annui, che pagano i nostri cittadini e si parla di un presunto sistema corruttivo per favorire qualche impresa. Ciò non mi stupisce, perché questa amministrazione se ciò venisse confermato, rappresenterebbe l’ennesima prova della mancanza di trasparenza e di legalità all’interno del Comune che già da un anno, sin dal nostro insediamento, io …









