Una ragazzina è rimasta rimasta ferita intorno alle 20:15, in un incidente avvenuto nei pressi della rotatoria del Lido Signorino, nella zona Sud di Marsala.

La giovane era a bordo del suo scooter, quando si è scontrata con una utilitaria, finendo così sull’asfalto. In attesa dell’arrivo dei sanitari la ragazza, che si è fatta male soprattutto ad un ginocchio, è stata soccorsa da diversi passanti.

Nonostante la brutta caduta, sembra che non abbia riportato gravi conseguenze fisiche.









