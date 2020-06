Marinaio si butta in mare dal traghetto Palermo – Napoli. Vivo per miracolo

E’ arrivato in codice rosso per ipotermia e annegamento all’ospedale Civico di Palermo il giovane marinaio che intorno alla 21 e 30 di domenica si è buttato dalla nave Tirrenia Palermo – Napoli.

Lanciato l’allarme, dopo che il giovane, 30 anni, napoletano, mancava all’appello, il traghetto ha invertito la rotta. Sono cominciate le ricerche in mare e, miracolosamente, grazie all’aiuto della Guardia Costiera, il corpo dell’uomo, in condizioni gravissime, è stato ritrovato (a circa sei miglia dal porto di Palermo) e recuperato, e trasportato con urgenza in ospedale.

La nave ha poi proseguito regolarmente il suo viaggio verso Napoli.









