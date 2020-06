La Misericordia di Mazara “San Vito” presenta il gruppo giovani e le sue iniziative

Si è tenuta presso la Sala “La Bruna” del Collegio dei Gesuiti, la conferenza stampa di presentazione del gruppo giovani della Misericordia di Mazara “San Vito”.

Durante questo periodo di pandemia la Misericordia è stata vicina alla popolazione dando aiuti, promuovendo e supportando svariate iniziative atte ad assicurare una vita più “normale” a tutte quelle famiglie che a causa del blocco hanno avuto tante difficoltà.

Sia queste ultime iniziative che gli altri progetti intrapresi nei mesi antecedenti al Covid-19 hanno fatto sì che numerosi giovani volenterosi, potessero avvicinarsi all’associazione donando un po del loro tempo per i più bisognosi ma anche per il settore di competenza ovvero l’ambito sanitario. “Con la fine del lock-down abbiamo pensato – afferma il governatore Carmen Anselmo- di creare una sezione della Misericordia dedicata interamente ai giovani così da renderli protagonisti in prima persona della vita …









Leggi la notizia completa