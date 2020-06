Il mattatore che manca a Marsala

Vent’anni senza il mattatore. Il 29 giugno giorno di santi Pietro e Paolo del 2000 ci lasciò l’immenso Vittorio Gassman, fu attore, regista, sceneggiatore e scrittore.

Capolavoro assoluto come attore è stato “i soliti ignoti” di Mario Monicelli insieme a due altri mostri sacri, Totò e Marcello Mastroianni protagonista della “Dolce vita” ( altro capolavoro) di F. Fellini. Gassman nell’arte dell’attore fu un mattatore sia teatrale che cinematografico. Nell’accezione politica ecco cosa potrebbe necessitare a Lilibeo per le prossime elezioni di ottobre. La regola vuole che sia il 29°giorno alle ore 12 prima della data fissata per l’elezione, il termine ultimo per la presentazione di candidature e programma. Ufficialmente è il 30°giorno prima delle elezioni, la data d’inizio presentazione, al lordo di giorno e notte 40 ore.

Il mattatore declinato anche al femminile dovrebbe palesarsi prima del termine ultimo, il prima possibile per convincere noi cittadini che sia tale. Deve …









