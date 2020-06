Il Lions Club di Marsala dona al Museo Lilibeo i disegni di Leek sulla Nave Punica

Ecco la storia. “Era in programma per il 18 marzo 2020 un Convegno sulla Nave punica, a causa delle norme sull’isolamento da pandemia, è stato annullato – così racconta Vitalba Pipitone, presidente del Lions Club di Marsala – Per l’occasione avevo recuperato, dai magazzini del Museo, dei disegni in scala del pittore inglese M.E. Leek, eseguiti sotto le direttive di Honor Frost, nostra socia onoraria, che necessitavano di un nuovo restyling.

Finalmente oggi questi disegni hanno ritrovato la loro storica collocazione presso il Museo Lilibeo, grazie alla disponibilità del Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala, Architetto Enrico Caruso, che ringrazio”.

Tutto iniziò negli anni settanta, subito dopo il ritrovamento della Nave Punica e i successivi passaggi per il restauro, fu affidata la ricostruzione della nave punica all’archeologa Miss Honor Frost, insignita poi “Cittadina onoraria di Marsala” …









