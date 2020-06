Il bonus baby sitting dell’Inps lo possono prendere pure i nonni 

I 1.200 euro di bonus baby sitting può essere erogato pure in favore dei nonni, purchè non conviventi. Lo chiarisce l’Inps in una circolare su una delle misure più utilizzate in questo periodo di emergenza, ovvero un bonus, per pagare la baby sitter durante questo periodo in cui le scuole sono stati chiusi. Ebbene, spesso sono i nonni a fare da baby sitter e ora l’Inps chiarisce che il loro lavoro può essere pagato.

‘è bisogno della registrazione di entrambe le parti (genitori e baby sitter) sul portale dell’Istituto nazionale della previdenza.

L’utilizzo dei voucher con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps, con valore massimo di 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitting dal 5 marzo al 31 luglio 2020, può essere legittimamente indirizzato verso i propri familiari, come -ad esempio- i nonni. Infatti, grazie a un parere interno del Ministero del Lavoro, Inps ha …









