Coronavirus, stabili i nuovi contagi. Mattarella: “Riflettere sugli errori”

Curva epidemiologica stabile in Italia. I nuovi contagi, in pratica sono uguali a quelli del giorno prima. In crescita, invece, le vittime a livello nazionale. In Sicilia non si registra nessun nuovo caso e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Nel mondo superati i diecimilioni di casi.

Dati nazionali – Sono 174 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia; segue l’Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738.

Focolaio a Mondragone, le spiagge libere vuote – Domenica surreale a Mondragone, con stabilimenti e spiagge libere semivuoti, parcheggi disponibili un po’ dovunque e nessuna coda sulle strade. Ai palazzi ex Cirio, dove è stato scoperto un focolaio di Coronavirus che …









