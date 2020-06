Catania. Polizia Municipale, ancora sanzioni per locali aperti oltre orario consentito

Nonostante le numerose pesanti sanzioni irrogate nelle scorse settimane, tra sabato e domenica notte altri 4 esercizi commerciali, ubicati in Via Montesano, Piazza Pardo e Via Gemmellaro, sono stati multati perché ai controlli della Polizia Municipale risultavano aperti e in pieno esercizio ben oltre l’orario consentito. Ai quattro esercenti è stata applicata la sanzione pecuniaria di 400,00 euro e la chiusura immediata dell’attività per 5 giorni.

Durante il fine settimana la Polizia Municipale ha effettuato diversi servizi di controllo della movida del centro storico per verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco Salvo Pogliese che impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali alle ore 24.00 e la cessazione dell’attività alle ore 02.00.

Nel pomeriggio di venerdì, invece, la Polizia Municipale al comando di Stefano Sorbino ha provveduto a sanzionare e disporre la chiusura per 5 giorni di due esercizi commerciali in …









Leggi la notizia completa