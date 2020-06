Casting, sabato 4 luglio, per la ricerca di due bambini che parteciperanno ad altrettanti film di prossima realizzazione a Palermo

Si terranno dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 di sabato 4 luglio negli spazi del consorzio universitario “Ares”, in via Gaetano Donizetti 14, a Palermo, i casting per la selezione di bambini di età approssimativa di nove anni per il ruolo del protagonista in un film per il cinema. Casting Director per le selezioni sarà Nunzio Giangrande.

Due saranno i bambini che verranno scelti per due produzioni differenti di prossima realizzazione nel capoluogo siciliano. Il primo film, di genere drammatico emozionale, per esempio, lancerà un messaggio di sensibilizzazione e di recupero di quei valori che costituiscono le fondamenta dell’istituto della famiglia, purtroppo sempre più minacciati dalle profonde trasformazioni della vita sociale. Parlerà di gioia in un contesto dove, razionalmente e con occhi diversi, si percepirebbero disperazione e paura.

Per vincoli contrattuali con la distribuzione, la …









