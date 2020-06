Assistenza per disabili gravi. Attivato il servizio dal Distretto socio sanitario

Il Distretto socio sanitario S53, di cui fanno parte i comuni di Mazara del Vallo (capofila), Vita, Salemi e Gibellina, ha attivato il servizio di assistenza in favore dei disabili gravi.

A tale proposito è stato pubblicato l’avviso d’interesse per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati, che potranno rivolgersi all’ufficio Servizi sociali (del proprio comune di riferimento), per la compilazione della domanda e per la firma del patto di servizio, nel quale si individueranno le forme di assistenza.

Il modello compilato dovrà essere corredato dalla copia del documento di riconoscimento del beneficiario e della persona che inoltra la domanda in suo nome; dal verbale della commissione che attesti la disabilità grave ed infine dal certificato ISEE.

Dopo la presentazione dell’istanza l’utente sarà avviato al colloquio con l’Assistente Sociale per la predisposizione del …









Leggi la notizia completa