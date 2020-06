Alcamo, tornano oggi dagli Stati Uniti le due bambine contese dai genitori

Le due bambine di Alcamo contese tra il papà siciliano e la madre cubana, tornano in Sicilia dove sono nate. Lo ha deciso un giudice americano. Il padre ha vinto la battaglia legale con la moglie cubana che si è trasferita in Florida, a Miami, dove vive la sua famiglia.

Le due bambine di nove e sei anni sono nate e cresciute ad Alcamo e qui hanno frequentato la scuola, fino allo scorso anno quando, dopo una vacanza, tutti assieme negli Stati Uniti, la donna ha deciso di non fare rientro in Sicilia e di rimanere con la sua famiglia e le due bambine.

La situazione sembrava sbloccata a febbraio, l’uomo, infatti, aveva inviato i biglietti per far rientrare la donna e le figlie, ma dall’America non è tornato nessuno e a quel punto l’uomo si è rivolto tramite i suoi avvocati alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti, distretto …









