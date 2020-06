“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta del quartiere Cappuccini

Settima puntata della rubrica storica che approfondirà le origini dei quartieri trapanesi: un ritorno al passato per conoscere meglio la storia della città dei due mari e delle strade che quasi ogni giorno percorriamo.

Gli antichi quartieri della città di Trapani sono caratteristici non solo per la storia che possiedono ma anche, e soprattutto, per le bellezze panoramiche che regalano. Il quartiere che, forse, più rappresenta quest’idea è il Rione Cappuccini che comprende le cosiddette “Baracche” – che si trovano attorno al porto peschereccio, sorte dopo le concessioni demaniali in favore dei commercianti che si dedicavano alla salagione del pesce – e il rione San Francesco.

Il quartiere si estende, inoltre, dalla seicentesca Torre Ligny – eretta a difesa della città dalle incursioni dei corsari barbareschi – a via Serisso – denominata “strada delli putielli” –.

