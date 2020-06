Trapani, cimitero aperto solo la mattina. I cittadini protestano

Il cimitero di Trapani è aperto soltanto di mattina. I visitatori, però, non ci stanno e contestano il provvedimento anti-covid adottato dal Comune.

“È illogico e insensato. Al camposanto non si va per divertimento o per incontrarsi con gli amici. Di sicuro non si possono creare assembramenti che invece si verificano ormai con frequenza in altri posti”.

Il coro di protesta unanime. E a proposito di distanziamenti non rispettati, qualcuno invita il sindaco “a recarsi nel fine settimana nella zona del centro storico dove davanti ai locali si creano pericolosi gruppi di giovani e giovanissimi sprovvisti, peraltro, di mascherine”.

“Possibile – si chiedono in tanti- che a far paura sono soltanto gli improbabili assembramenti del cimitero? Tutto è stato riaperto tranne il camposanto dove ci si può recare solo la mattina e chi non ha questa possibilità magari perché lavora non può portare un fiore …









