Spaccio ed evasione 2 arresti dei Carabinieri a Trapani

Nei giorni appena trascorsi i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto 2 soggetti con alle spalle svariati precedenti di Polizia per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e evasione dagli arresti domiciliari.

Il primo a finire in manette è stato BENENATI Felice, trapanese classe 88, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, il quale è stato sorpreso in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare con ausilio di unità cinofila, di gr.200,63 di sostanza stupefacente del tipo marijuana; gr. 20 di infiorescenza della suddetta sostanza stupefacente; la somma contante di 90,00 euro da ritenersi provento o profitto dell’attività illecita; n. 1 bilancino di precisione. Il tutto sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso la propria abitazione in …









Leggi la notizia completa