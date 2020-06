Sicilia, yacht contro gli scogli affonda in pochi secondi 

Yacht contro gli scogli. Tragedia sfiorata in Sicilia con otto persone che hanno rischiato di morire. Loro si sono salvate, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, ma lo yacht è affondato in pochi secondi.

Uno yacht ha urtato gli scogli a Lipari ed è affondato, salvi gli otto turisti romani, quattro uomini e quattro donne che erano partiti dal porto di Salina per un’escursione nelle acque dell’arcipelago eoliano.

A soccorrere i diportisti è stata una motovedetta della Guardia Costiera che in pochi minuti ha recuperato i passeggeri. E’ stata chiamata una ditta locale esperta in recuperi marittimi per recuperare l’imbarcazione. I turisti sono stati portati sull’isola di Salina non avendo bisogno di cure mediche. L’autorità marittima ha aperto una inchiesta sull’incidente.

Qui le immagini del recupero dello yacht.











