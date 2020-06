Saronno. Consegna della Targa Onoraria a Don Aldo Ceriani per i suoi 40 anni di sacerdozio

Si comunica che questa mattina alle ore 10 in Prepositurale in Piazza Libertà, è stata celebrata l’Eucaristia solenne presieduta da don Aldo Ceriani. In occasione della preziosa ricorrenza della festa Patronale della Parrocchia, erano presenti alla cerimonia anche il Sindaco Alessandro Fagioli e la Giunta, accompagnati dal Gonfalone. Il Sindaco, al termine della Cerimonia Eucaristica, ha inoltre avuto il piacere di consegnare al Sacerdote la targa onoraria della Città di Saronno per il suo 40esimo anno di Ordinazione Sacerdotale.

“Poter celebrare i 40 anni di don Aldo Ceriani in concomitanza con la S. Messa della festa patronale è un’occasione per ringraziarlo del suo impegno ed operato a favore delle persone. Ci stringiamo attorno a lui con un abbraccio corale da parte di tutta la città.” Commenta il sindaco Alessandro Fagioli.

